Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler
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Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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