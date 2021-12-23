Ordu'nun Mesudiye ilçesinde eğitime kar engeli

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mesudiye ilçesinde eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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