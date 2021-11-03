Ordu'nun Korgan İlçe Kaymakamı Akbulut görevinden alındı

KORGAN, ORDU (DHA) - ORDU'nun Korgan İlçe Kaymakamı Miraç Akbulut görevinden alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberler e yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet