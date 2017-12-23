Ordu'nun Güzellikleri Belgeselde Sunulacak

Ordu Valisi Seddar Yavuz, TRT tarafından çekilen "Dört Mevsim Ordu" belgeseline ilişkin, turizm anlamında son dönemdeki ivmeyi hızlandıracağını bildirdi.



Ordu Valiliğinin girişimleriyle TRT tarafından çekilen "Dört Mevsim Ordu" belgeselinde, kentin tarihi ve turistik alanları yer alıyor.



Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, belgesel fikrinin, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a ait olduğunu anımsattı.



Belgeselin, her yönüyle kente değer katacağını dile getiren Yavuz, "İnanıyorum ki bu belgeseli izleyen bir çok izleyicimiz merak edip Ordu'ya gelecek ve şehri gezecektir. Ordu turizmine bir değer katacaktır. Bu, turizm anlamında son dönemdeki ivmemizi hızlandıracak ve daha fazla misafirimizi ağırlamamıza vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.



Yavuz, izleyenleri büyüleyecek güzellikteki belgeselde emeği geçenlere de teşekkür etti.



Belgeselin yönetmenliğini Nuh Bağcı, yapımcılığını Gönül Güzel Uysal, kameramanlığını Aziz Danyıldız ile Çetin Altınsoy, kurgusunu ise Serap Mutlu üstlendi.



Bir yıllık mevsim geçişlerini kapsayan, doğa ve şehir görüntülerinin yer aldığı belgesel tanıtım filminin, 26 Aralık Salı günü saat 21.30'da TRT Belgesel kanalında yayınlanacağı belirtildi.