Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli

GÜRGENTEPE, ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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