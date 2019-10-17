Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.

17.10.2019 15:16
Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, "Barış Pınarı" Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.


11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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