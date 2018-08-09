Ordu'nun Derelerini Yıktı Geçti

Son 30 yılın en büyük sel afetinin yaşandığı Ordu'da sel dereleri adeta yıktı geçti.

Dün sabah saatlerinde Ordu'da başlayan sağanak, öğleden sonra afete dönüştü. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde etkili olan yoğun yağış, Ordu'nun derelerini taşırdı. Samsun-Ordu karayolunda bulunan Cevizdere Irmağı'ndaki köprü yıkılarak Karadeniz ulaşımı tek şeride düştü. Cevizdere Köprüsü'nün yanı sıra 6 köprü daha sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Fındık üretimi açısından oldukça önemli olan Ordu'da kurutulmaya bırakılan tonlarca fındık denize aktı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, mevsimlik fındık işçisi olarak Ordu'ya gelen işçiler, kaldıkları yerden tahliye edildi.

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da selin getirdiği yıkım etkisi sabah saatlerinden itibaren daha net anlaşılmaya başlandı. Birçok hayvan sel sularına kapılarak telef olurken, can kaybının yaşanmadığı selin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Devlet yetkililerinin de incelemelerde bulunduğu Ordu'da selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderileceği açıklandı.

Sel felaketinin yıkıp geçtiği Ordu'da bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir taraftan da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Samsun-Ordu karayolunda Cevizdere Köprüsü'nün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. - ORDU