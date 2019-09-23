Ordu'nun derelerinden elektrik üretilecek

23.09.2019 14:10

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz. Ordu'nun derelerinden artık elektrik elde edeceğiz." dedi.

Güler, dere üzerine bisiklet jantı kullanarak elektrik üreten ve bu sayede evinin aydınlatan Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı'nın yaptığı türbini yerinde inceledi.

Burada türbin hakkında bilgiler alan Güler, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sistemin sayısının artırılabileceğini belirterek, "Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz." diye konuştu.

Bisiklet jantı kullanarak elektrik elde eden Yusuf Arıncı ile gurur duyduğunu belirten Güler, "22 senedir imam hatiplik yapan Yusuf kardeşimiz akan sudan elektrik elde ederek evini aydınlatıyor. Bu davranış herkese örnek olacak. Bu tür jeneratörlerin sayısını arttıracağız. Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz. Ordu'nun derelerinden artık elektrik elde edeceğiz. Bu örneklerin daha çok artması için kollarımızı sıvadık ve bununla uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Sistemi nasıl kurduğunu anlatan ve gelecek yıllarda projeyi ilçenin geneline yaymayı amaçladıklarını söyleyen Yusuf Arıncı ise, "Teknolojiye merakım olduğundan dolayı araştırmalar sonucu bu çalışmalara başladım. Evimizin yanında dere yatağı bulunuyor. Bu dereyi nasıl değerlendirelim diye düşündüm parçaları bir araya getirdim. Çalışmalarım sonucunda burada elektrik üretimine geçtim." dedi.

"Hareket halinde olan her şey enerji üretir" diyen Arıncı, şöyle konuştu:

"50 metre aşağıdaki dereden elektrik eve giriyor. Şarj kontrol cihazıyla beraber aküyü şarj ediyor. Gündüz aküyü şarj ediyor. Sensör sistemi ile de akşam yanıyor. Bizzat ben çizdim bu çarkı. Buradaki elektrik topraktaki kablolarla direk eve gidiyor. İlk olarak burada kurduk sistemi. Bundan sonraki süreçte inşallah ilçenin aydınlatmasını da bu şekilde sağlamış olacağız."

Kaynak: AA