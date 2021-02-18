Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak

Ordu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Ordu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 19 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, İkizce, Kabadüz, Korgan, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde yüz yüze eğitimine ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay