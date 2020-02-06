Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın birçok ilçede etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle, Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamı ile Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.