Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
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Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20
Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi

'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın birçok ilçede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle, Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamı ile Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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