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Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

GÜRGENTEPE, ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerimizdeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerimizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Gürgentepe, Gölköy, Ordu, kar, Güncel, Haber

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