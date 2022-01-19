Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın da ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title