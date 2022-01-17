Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime kar engeli

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.