Ordu'nun Akkuş ilçesi kış turizminde iddialı - Haberler
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Ordu'nun Akkuş ilçesi kış turizminde iddialı

Ordu'nun Akkuş ilçesi kış turizminde iddialı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun 1350 rakımlı Akkuş ilçesi kar yağışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun 1350 rakımlı Akkuş ilçesi kar yağışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Akkuş Belediyesi'nin turizmin gelişmesi için hayata geçirdiği Kertil Sosyal Tesisleri, kar yağışının ardından ahşap evleri ve yürüyüş yollarıyla ilgi görüyor.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, gazetecilere, yaptıkları yatırımların meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Akkuş'un, kar turizmi için sahile yakın konumuyla avantajlı bir ilçe olduğunu belirten Demirci, bu durumu fırsata çevirmek için önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini aktardı.

Demirci, kar yağışıyla bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade ederek, özellikle konaklamak için ahşap evlere yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Yeni inşa edilen bungalov evlerin daha kapsamlı ve konforlu olduğunu belirten Demirci, "Bu yıl yaptığımız yeni evlerimizi 3'er odalı, daha geniş, daha konforlu ve hiçbir şekilde ısınma sorunu olmayacak şekilde tasarlayarak hayata geçirdik. Evlerimize, hizmete açıldığı ilk günden itibaren yine müthiş bir talep geldi. Şu anda ocak ayının sonuna kadar rezervasyonlarımız dolmuş durumda." dedi.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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