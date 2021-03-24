Ordu'nun 4 ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi
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Ordu'nun 4 ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

24.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:11
Ordu'nun 4 ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Korgan, Gürgentepe, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Söz konusu ilçelerin milli eğitim müdürlüklerince yapılan duyuruda, eğitim ve öğretim kurumlarında 24 Mart'ta yüz yüze eğitimin yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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