Ordu'nun 3 ilçesinde eğitime kar tatili

ORDU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ile Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime (3 Ocak 2022 Pazartesi günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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