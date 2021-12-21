Ordu'nun 2 ilçesinde eğitime 'kar' tatili - Haberler
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Ordu'nun 2 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

Ordu'nun 2 ilçesinde eğitime 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

ORDU'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim- öğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.


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