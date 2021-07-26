Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı
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Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı Cami hoparlörlerinden Ordu Valisi Tuncay Sonel'in mesajı ile sel ve heyelana karşı dikaktli olunması konusunda uyarı yapıldı Ordu'da, meteoroloji ve AFAD'dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına...

Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı

Cami hoparlörlerinden Ordu Valisi Tuncay Sonel'in mesajı ile sel ve heyelana karşı dikaktli olunması konusunda uyarı yapıldı

ORDU - Ordu'da, meteoroloji ve AFAD'dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekilerek, "Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27 Temmuz Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kilogram metrekare) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

19 ilçede cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarıldı

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı
Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı
Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı
Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı
Ordu'nun 19 ilçesinde sele karşı anonslu uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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