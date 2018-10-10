Ordu Nefise Akçelik Tüneli'ndeki Trafik Kazası

Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle tünelin Samsun istikametinin geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yazılı açıklamada, dün, tünel içerisinde, Samsun istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tünel içinde oluşan hasarı gidermeye yönelik çalışma yapılacağı belirtildi.

Çalışma dolayısıyla bugün 13.00-15.00 saatleri arasında, Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun istikametindeki devlet karayolunun trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, devlet karayolunda, Ordu'dan Fatsa-Samsun istikametine seyredecek sürücülerin belirtilen saatler arasında Kumbaşı mevkisinden itibaren Perşembe Sahil Yolunu (Bolaman Yolu) kullanmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Nefise Akçelik Tüneli'nde, dün, Numan Kılıç idaresindeki 66 KJ 861 plakalı kamyonun, Samsun istikametine seyir halindeyken damperi açılmıştı. Damper, tünelin tavan bölümündeki aydınlatma ışığı ve yönlendirme levhalarına çarparak zarar vermişti.

Kaza sonrasında, Ordu'dan Fatsa yönüne yaklaşık iki saat boyunca ulaşım sağlanamamıştı.