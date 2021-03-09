Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi
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Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi

09.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:57
Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi

Ordu'da mahalle muhtarlarına ve azalarına afet bilinci eğitimi veriliyor.

Ordu'da mahalle muhtarlarına ve azalarına afet bilinci eğitimi veriliyor.

Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 8 Şubat 2021 tarihinde, Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda Vali Tuncay Sonel'in de katıldığı etkinlikle başlatılan eğitim faaliyetleri, ilçelerde devam ediyor. Bu kapsamda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Aybastı ve Kabataş İlçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarına ve azalarına afet bilinci eğitimi verildi.

Yapılan eğitim faaliyetlerinin başlangıcında, "Depremin İlk 6 Saati Bir Hayat Meselesi" adlı video, eğitime katılan mahalle muhtarlarına ve azalarına izletildi. Video gösteriminin ardından, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildiği, İlimizde en çok meydana gelen afetlerin başında sel ve heyelanın olduğunu, bu nedenle muhtarlarımızın mahallelerinde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, afet sonrası vatandaşlarımızı izlemesi gereken yollar konusunda bilgilendirmeleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olmaları gerektiği belirtildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce verilen eğitimlerle, ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları kazandırmak amaçlanıyor.

Afet bilinci eğitimleri, 2021 yılı içerisinde diğer ilçelerimizin muhtar ve azaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, öğrencilere ve vatandaşlarımıza verilmeye devam edilecek. - ORDU

Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi
Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi
Ordu muhtarlara afet bilinci eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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