Ordu Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'ndan LGS mesajı Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Vargeloğlu mesajında, geleceği emanet edecekleri öğrenciler için 20 Haziran'da yapılacak sınavda başarılı olabilmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Öğrencilerin, stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmeleri durumunda bilgi ve birikimlerini en üst düzeyde yansıtacağına inandığını vurgulayan Vargeloğlu, öğrencilere sonsuz destek sunan başta veliler olmak üzere tüm öğretmenlere şükranlarını sunarak, sınavda görev alacak öğretmen ve personellere kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA