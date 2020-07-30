Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP üyeliğinden çıkarıldı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

Kurul Başkanı, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cemal Enginyurt hakkında verilen Merkez Disiplin Kurulu Kararı'na ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"21 Temmuz 2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78'inci maddesinin 'kesin çıkarma cezasını gerektiren haller başlıklı' 4. bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA