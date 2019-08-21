ORDU MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

21.08.2019 16:03

MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Giresun kalite fındık için 17 TL, levant kalite fındığın 16,5 TL'den fiyat açıklanmasına rağmen, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları bilgilendirme tabelasında serbest piyasada fındığın 15 TL yazmasına tepki göstererek, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsa başkanları görevlerinden alınmalı, kayyum atanmalı dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, beraberindeki Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, MHP İl Başkanı Köksal Şenyurt ve bazı fındık üreticileriyle birlikte Ordu Ticaret Borsası önünde basın açıklamasında bulundu. Milletvekili Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TMO'nun Giresun kalite için 17 TL, levant kalite için 16,5 TL'den fındık alacağını açıklamasına rağmen, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tabelalarında serbest piyasa fındık fiyatının 15 TL yazıldığını, bunun hangi gerekçelerle yazıldığının ve hangi fındık ihracatçısının bu fiyattan ürün aldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

'MİLLETİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ'

Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını isteyen Enginyurt, Biz bu milletin hakkını yedirmemeye yemin ettik, yedirmeyeceğiz. Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanına bir soru sormak istiyorum. Pazartesi günü bu tabelaya 15 TL yazarken Çarşamba Ticaret Borsası 16,75 TL fiyat yazdı. Oda borsa, sende borsasın. Hiç utanmadınız mı Şimdi utanmadan sağı solu arıyorlar arayı bulmaya çalışıyorlar. Utanmadan devletin güvenlik kuvvetlerine başvurup diyorlar ki 'Efendim borsaya saldıracaklar güvenlik tedbiri alın.' Sen bizi haydut mu sandın, haydut sanıyorsan aynaya bak. Biz buraya demokratik tepkimizi göstermeye geldik. Biz hakkımızı, emeğimizin karşılığını savunmaya geldik dedi.

'FİYATA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURDAYIZ'

Fındık üreticisinin hakkını gasbetmeye çalışanlara karşı her zaman mücadele edeceklerini vurgulayan Enginyurt, TMO Ünye'de 54 randıman fındığı 18 TL'den satın alırken bu tabelaya 15 TL nasıl yazıldı Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanlarına bir soru sordum. Bu 15 TL'ye fındığı kim aldı Bu borsa başkanlarına tekrar soruyorum, insansanız, namusunuz haysiyetiniz üzerine çıkın deyin ki 'Şu tüccar 15 TL'den fındık aldı, bizde tabelaya yazdık' deyin. Manavda bile fındık 16 TL'yken 15 TL yazanlara lanet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, fındık taban fiyatını 16,5 TL'yle Temmuz ayında açıklayarak 8 milyon üreticinin alın terini teslim etmiştir. Borsa her sene 1 Eylül'den sonra fiyat açıklarken bu sene 21 Ağustos'ta bu tabelaya niye 15 TL yazdın. Bu talimatı kim verdi sana. Kim sana bu hakkı tanıdı. Biz burada sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyata sahip çıkmak, milletimizin hakkını korumak için buradayız diye konuştu.

Enginyurt'un açıklamasının ardından, borsa fiyat tabelası önüne protesto için üzerine 'fındık üreticileri' yazılı siyah çelenk de bıraktı.

Kaynak: DHA