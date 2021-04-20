Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı
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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün desteğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.

Ordu, Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 100 tabanca mermisi ile uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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