Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı

05.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29

Bir son dakika haberine göre Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda 45 kişi gözaltına alındı.

Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda 45 kişi gözaltına alındı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, İkizce, Çatalpınar ilçeleriyle, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyon kapsamında toplamda 47 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

TOPLAM 274 PERSONEL GÖREV ALDI

Toplamda, 65 ekip ve 274 personelle yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ile araçlarında yapılan geniş çaplı aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ile 38 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplamda 45 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Selim Kuşcu/İHA)

Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı
Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
Son dakika... Silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı (2)
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Son dakika haberi | Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberi | Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Hande Demir Çağatay Ulusoy Oktay Kaynarca İkbal Gürpınar
Spor Lionel Messi Mbaye Diagne Eddie Newton Abdullah Avcı Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:29:52. #1.14#
title