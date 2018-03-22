Ordu Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ordu, Giresun ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada satışa hazır kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.