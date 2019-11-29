Ordu manyetik kumdan takılar yapıyor, siparişlere yetişemiyor

29.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:37

Manyetik kumdan takılar yapıyor, siparişlere yetişemiyor

Ordu'da yaşayan jeofizik mühendisi Orhan Yiğit (63), şifalı olduğuna inanılan manyetik siyah deniz kumundan takı yapıyor. Sahilde topladığı manyetik kumu, baskı ve fırınlama aşamasından geçirdikten sonra model oluşturan Yiğit, çok talep gören takıları 20 ila 40 TL'den satıyor.

Ünye ilçesi sahilinde yer alan, stres, uyku sorunları, romatizma, sedef gibi bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılan ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması hedeflenen manyetik siyah deniz kumu, emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit'in maharetli ellerinde şekilleniyor. Yiğit, topladığı manyetik siyah deniz kumuyla, takı ve kolye çeşitleri üretiyor. Manyetik kumu, atölyesinde pres ve fırınlama aşamasından geçirip takı modelleri oluşturan Yiğit, sosyal medya üzerinden satıyor. Takı modellerinde deniz kabuğu da kullanan Yiğit'in yaptığı el emeği eserleri, ilçeyi ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oluyor. Turizm işletmelerinde vitrinleri de süsleyen takılar, model ve işçiliğine göre 20 ile 40 TL'den alıcı buluyor. Yiğit, işi geliştirerek seri üretime geçmeyi hedefliyor.

'MANYETİK KUM NEGATİF ENERJİYİ ALIYOR'

Manyetik siyah kumun şifa kaynağı olduğunu belirten Orhan Yiğit, İçinde 20 tane mineral barındıran, şifa kaynağı, mucizevi bir kumdan bahsediyoruz. Bu kum; insan vücudu üzerinde bir manyetik alan yaratıyor ve bütün negatif enerjiyi yok ediyor, rahatlama ve sakinleşme sağlıyor. Özellikle stresi azaltmada en önemli unsurlardan bir tanesi. Rahat bir uyku düzeni, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir birey olmak istiyorsanız, Ünye sahilindeki 80 mikron inceliğindeki bu kuma gömülebilirsiniz. Bu kum dünyada değişik ülkeler de kullanılıyor. Rahatsız olan insanlar bu kuma gömülerek, alternatif tedavi yöntemiyle tedavi oluyorlarö dedi.

'YOĞUN SİPARİŞLER GELİYOR'

Manyetik siyah kumdan yaptığı takılara yoğun bir talebin olduğunu belirten Yiğit, Karadeniz'e adını veren bu kara kum, 80 mikron inceliğinde ve 20 mineral barındırıyor. Bu özellikler Türkiye'nin başka sahillerinde yok. Bu kumdan yaptığım takılar haliyle talep görüyor. Ürünleri sipariş üzerine, yurt dışına da gönderiyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA