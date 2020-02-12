: Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

12.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:43

Lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Melisa Şanlı (23) sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinden kalan zamanlarında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Şu ana kadar yaklaşık on bin çocuğa giysi, gıda ve kırtasiye yardımında bulunan Şanlı kendini çocuklara adadı.

Fatsa ilçesinde yaşayan bekar Melisa Şanlı, sabah 5'te işlettiği lokantasını açıyor, iş çıkışı ise yardıma muhtaç çocuklu ailelere yardım ediyor. Çocuklarla bir araya geldiği zamanlarda kostüm giyerek oyunlar oynayan Şanlı, çocuklar için düzenlediği konserlerle de dikkat çekiyor. Çocukların yararına kampanyalar başlattığını söyleyen Şanlı, İlçe ilçe gezerek organizasyonlar düzenliyoruz, çabalıyoruz ve çok ter döküyoruz. Sabah 5'te lokantamı açıyorum ve akşam kaçta kapattığım belli değil. Bu iş yerinin bulaşığıyla, yemeğiyle ve servisiyle tek başıma ilgileniyorum ama akşam dışarı çıkınca bütün yorgunluğumu unutuyorum. Çünkü yardıma muhtaç ailelerle görüşüyorum, hayvanlara mama dağıtımı yapıyorum ve eve gittiğim zaman yastığa kafamı rahatça koyabiliyorum. Zaten bu dükkanı açma sebebim de çocuklardırö diye konuştu.

GİYDİĞİ KOSTÜMLERLE İLGİ ÇEKİYOR

İhtiyaç sahibi insanları bizzat evlerine giderek tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Şanlı, 'Ailelerin neye ihtiyacı var bunların üzerinde duruyoruz. Ona göre yardım götürüyoruz. Kimseden maddi destek almıyoruz. Süper kahraman veya palyaço kıyafeti giyerek gittiğim evlerde çocukların iyi vakit geçirmeleri için elimden geleni yapıyorum. Beni görünce korkan, sevinen ve sempatik bulan çocuklar oluyor dedi.

Destek sağladığı 10 binin üzerinde çocuğa rağmen ihtiyaç sahibi milyonlarca çocuk olduğunu düşündüğünü söyleyen Şanlı, Sabahtan akşama kadar da dükkanda olduğum için akşamları bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi işletmemde kazandığım parayı dükkanın gider masraflarını karşıladıktan sonra alacağım yardım malzemelerine harcıyorum? ifadelerinde bulundu

Kaynak: DHA

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