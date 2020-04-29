ORDU Koronavirüsü yenen Elif hemşire Çok zor günlerdi Koronavirüsü yenen Elif hemşire: Çok zor günlerdiORDU'da, 19 gündür tedavi gördüğü koronavirüsü yenen hemşire Elif Kaşıkçı (39), taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen Elif hemşire: Çok zor günlerdi

ORDU'da, 19 gündür tedavi gördüğü koronavirüsü yenen hemşire Elif Kaşıkçı (39), taburcu edildi. Kaşıkçı, "Çok zor günlerdi. Ne yaşıyorsanız o odanın içerisinde yaşıyorsunuz" dedi.

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Elif Kaşıkçı, bir süre önce yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüsü testi pozitif çıkan hemşire, özel nir hastanede tedaviye alındı. 19 gün boyunca süren tedavisi tamamlanan Kaşıkçı, taburcu edildi.

Hemşire Elif Kaşıkçı, zorlu günler geçirdiğini belirterek doktorları, meslektaşları, ailesi ve destek veren arkadaşları sayesinde toparladığını söyledi. Kaşıkçı, '19 gün tek bir odanın içerisindesiniz. Çok ateşin var, halsizliğin var, ayağa kalkamıyorsun, kimse yok yanında. Çok zor günlerdi. Ne yaşıyorsanız o odanın içerisinde yaşıyorsunuz. Doktorlarım ve meslektaşlarım geliyorlar ama kısa sürede odada kalmak zorunda oldukları için geri kalan süreci tek başınıza yaşamak zorunda kalıyorsunuz. En zoru da o oluyor. Zaten çok ağır atlatıyorsunuz, tek başınasınız, süreç hem psikolojik olarak, hem de fiziksel olarak çok zor ilerliyor. Ben burada bütün hastalara sağlık ve sabır diliyorum. Sabırlı olsunlar, güçlü olsunlar, kendilerini bırakmasınlar. İnşallah onlar da iyi olacaktır' dedi.

Meslektaşlarına da çağrıda bulunan Kaşıkçı, 'Meslektaşlarıma kendilerini korumalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. İyi beslensinler, uykularına dikkat etsinler' diye konuştu.

Kaynak: DHA