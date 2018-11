Ordu Kivisine İlgi Artıyor

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, dolardaki yükselişin ardından yurt dışından kivi gelmediği için Ordu kivisine talebin arttığını söyledi.

Ordu'da, yaklaşık 20 yıldır üretilen kivinin 2018 yılı hasadı belirli bölgelerde başladı. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ürünler arasında yer alan kivi, yaklaşık 21 milyon TL ek gelir sağlıyor. Aroması ve kalitesiyle tercih edilen birinci kalite Ordu kivisi, 3 lira 30 kuruştan alıcı buluyor.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin fındıktan sonra en kazançlı ürünlerden birisi olduğunu söyledi. Uzunlar, "2018 yılı hasadı başladı. Daha önce bir ay önce kivi toplayan arkadaşları kınıyoruz. Kivinin aroması belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra toplanması lazım. Kivi, fındıktan sonra en kazançlı ve en karlı meyve türünden birisi. Ordu ekonomisine bayağı bir katkıda bulunuyor. 7 bin ton kivi yaklaşık 21 milyon TL Ordu ekonomisine katkı sağlıyor. Bu katma değer, üreticiler, çalışan işçiler ve nakliyeciler açısından oldukça iyi. Az gibi görünse de 21 milyon TL'nin Ordu'da dönmesi oldukça güzel" dedi.

"Kivi ithal edilmediği için Ordu kivisine talep arttı"

Ordu kivisine ciddi bir ilgi olduğunu ve dolardaki yükselişten dolayı bu yıl yurt dışından kivi ithal edilmediği için talebin arttığına dikkat çeken Uzunlar, "Ordu kivisine ciddi bir ilgi var ve fiyatlar da çok oynuyor. Biz 3 lira 30 kuruş fiyat açıkladık ama bunun üzerine çıkanlar da var, vadeli alanlar da var. Bunun nedenlerinden birisi de Ordu kivisinin kaliteli olması, aromasının güzel olmasından kaynaklanıyor. Bir de doların yüksek olmasından dolayı bu yıl yurt dışından kivi gelmedi. Onun için Ordu kivisine ilgi arttı" şeklinde konuştu.

"İmkanı olan herkes kivi diksin"

"Her zaman dediğimiz gibi, toprağı elverişli olan ve suyu olan üreticiler fındığın yerine kivi diksin" diyen Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Çünkü kivide şu an yüzde 40 açığımız var. Bu açığı kapatmamız lazım. Her yıl yurt dışından 10 bin ton ithal kivi geliyordu, bu getirilene kadar bizim üreticilerimiz kivi üretip bu açığı kapatsa daha iyi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kivi toplayanlar ise fındığa göre zahmetinin daha az olduğunu belirterek, insanlara tavsiye ettiklerini aktardı. - ORDU