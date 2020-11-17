Ordu kivisi dalında satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu kivisi dalında satıldı

17.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:55
Ordu kivisi dalında satıldı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, desteklerin artması dahilinde kivi üretiminin daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, desteklerin artması dahilinde kivi üretiminin daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Türkiye'de, Yalova'dan sonra en çok kivi üretiminin yapıldığı ve coğrafi işaret belgesinin bulunduğu Ordu kivisinde hasat tamamlandı. Yaklaşık 8 bin ton rekoltenin ön görüldüğü Ordu kivisi, uzun depo ömrü ve lezzetli aroması ile tercih edilirken, neredeyse dalında satıldı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerine desteklerin arttığı zaman bu rekoltenin daha da yükseleceğine işaret ederek, "Hibe projelerinin hazırlanıp üreticilerin teşvik edilmesi üretimi daha da arttıracaktır. Bununla ilgili zaten 2019 yılına ait bir çalışma var, bu yıl için de destek bekliyoruz. Destek verildiği zaman Yalova'ya eş değer olabiliriz diye düşünüyorum. Şuan Türkiye, yüzde 60'lık bir kısmını karşılıyor, yüzde 40'lık kalana ise ithal ediliyor. İran'dan çok kivi geliyor. Ordu kivisinde coğrafi işaret belgemiz var. Kalite olarak da çok yüksek, raf ömrü uzun. Herhangi bir pazarlama sorunu çekmedik, hatta kiviler dalında satılıyor" diye konuştu. - ORDU

Ordu kivisi dalında satıldı
Ordu kivisi dalında satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Dalında satılan Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor
KAHRAMANMARAŞ - Dalında satılan Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor
Ordu'da kivi hasadı başladı
Ordu'da kivi hasadı başladı
Ordu'da kivi hasadı başladı
Ordu'da kivi hasadı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Haydar Akar Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can İrem Derici Öykü Karayel Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Ersun Yanal Lance Stroll Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Milli Kasım Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu kivisi dalında satıldı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 14:12:35. #1.14#
title