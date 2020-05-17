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Ordu kendi enerjisini üretecek

Ordu, kendi elektriğini kendisi üretme yolunda ilk adımını attı.

Ordu kendi enerjisini üretecek
17.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:02

Ordu, kendi elektriğini kendisi üretme yolunda ilk adımını attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin ilk yerli türbininin kurulumuna başladı.

7 yıl boyunca yürüttüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tecrübesini memleketine aktaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile kurulan 100 KW büyüklüğündeki türbinin montaj çalışmalarına başlandı. OSKİ bünyesinde hizmet veren içme suyu arıtma tesisine su taşıyan hatlara kurulumu başlanan türbin hizmete girdiğinde Altınordu ilçesinde

bulunan arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin üç katı kadar elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu santralden üretilen fazla elektrik ise Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer tesislerin ihtiyaçlarında kullanılacak.

Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla çalışmalarına kısa bir süre önce başlanan ve OREN (Ordu Enerji AŞ) tarafından projelendirilen HES türbininin tamamı yerli üretim olarak hizmet verecek. Hızlı bir tasarım ve üretim süreci sonrasında Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hidroelektrik santrali 1 ay içerisinde devreye alınmış olacak.

"Karadeniz'de enerji üretim bölgesi olmaya talibiz"

Bu yatırımla birlikte Karadeniz Bölgesi'nde şebekeden elektrik üreten ilk belediye olacaklarına ve benzer yatırımların hızla devam edeceğine vurgu yapan Başkan Güler, "Covid-19 salgını dolayısıyla kurulumu bir miktar gecikmesine rağmen çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Karadeniz'de örnek bir enerji üretim bölgesi olmaya talibiz. Bunu yerli ve özel sektör katılımıyla gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 OREN yatırımı ile yapılan bu santralin arkasından farklı kamu-özel sektör ortaklığı projeleri de gelecek. Hedefimiz kendimize yeten bir belediye olmak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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