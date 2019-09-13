Ordu kendi elektriğini üretecek

13.09.2019 11:30

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kendi kaynaklarıyla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 7 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Güler'in, enerji alanında edindiği birikim ve tecrübelerini Ordu'ya aktardığı belirtildi.

Güler'in, bu amaçla Ordu Çevre Enerji Sanayi Ticaret (OREN) AŞ'nin kurulmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, Ordu'nun ilçelerinde enerji ve elektrik üretilebilen projelere imza atmaya hazırlanıldığı ifade edildi.

İlk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilen OREN AŞ'de ilk etapta çevreye zarar vermeden şehir şebekesinden hidroelektrik elde edilmesi ile ilgili çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi mevzuatı uyarınca yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere kentin öz kaynaklarının kullanılarak lisanssız elektrik üretimi planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Güler, Ordu'nun kendi kaynakları ile enerji üreteceğine işaret ederek, "Çok yakında Ordu'nun enerjisinin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz kendine yeten bir Ordu inşa etmek. Kendi kaynaklarımızla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Güler, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji elde etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Su, rüzgar ve güneş kaynaklarımızı ekonomiye kazandırarak hem belediyemize hem de halkımıza görsel sonuçları sunacağız. Çalışmalarımızın netice verdiğini tüm halkımız yakında görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA