Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Haberler » Güncel » Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda - Haber

Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)TOPRAĞA VERİLDİLERYozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında...

02.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:51
Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yozgat'ın ilçesinde, Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Akyel (14) ile kaleci Sinem (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Göksu Akyel'in cenazesi okuduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenin ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksu, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et