Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)TOPRAĞA VERİLDİLERYozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında...
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)
TOPRAĞA VERİLDİLER
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiğikazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Göksu Akyel'in cenazesi okuduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenin ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksu, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.
Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Haber Videosu: Ordu kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda