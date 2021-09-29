Ordu karayolunda 26 ton mazot yüklü tanker yandı

ORDU (DHA) - SAMSUN- Ordu karayolu üzerinde mazot yüklü tankerin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 26 ton mazot yüklü olduğu öğrenilen tankerin patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Samsun-Ordu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ali V. (24) yönetimindeki 61 ABB 422 plakalı 26 ton mazot yüklü tankerden, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekibinin kısa sürede müdahalesiyle tanker bölümüne sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından mazot yüklü tanker çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler, çalışma sırasında tankerin patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemi aldı.