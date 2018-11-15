Ordu Karadeniz Yaylalarında Karpostallık Kar Manzaraları

Ordu ve Giresun yaylalarına yağan karın oluşturduğu beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ordu ve Giresun'da dün gece etkili olan kar yağışıyla yaylalar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylaların beyaza bürünmesiyle bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylacılar ise kar yağışı nedeniyle küçükbaşlarıyla yola çıkarak, kırsaldaki mahallelere dönmeye başladı.