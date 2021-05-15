ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ
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ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde nesli koruma altında olan kara leyleklere rastlandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde nesli koruma altında olan kara leyleklere rastlandı.

Yerleşim merkezlerinden uzakta nadir görülen ve nesli koruma altında olan kara leylekler, Fatsa'da Elekçi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde görüldü. Yaklaşık 5 saat ırmak kenarında kalıp bölgeden ayrılan kara leylekleri vatandaşlar fotoğraflamaya çalıştı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK OLDU'

Fatsa'da ilk defa kara leylek gördüğünü söyleyen Çetin Aşık, 'Araştırdık doğada nadir bulunan kara leylekler Fatsa'ya geldi, onları izliyoruz. Amatör doğa araştırmacısı olarak, benim için büyük mutluluk oldu. Tekrar saydım, 19 leylek gördüm' dedi.

ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ
ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ
ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ
ORDU KARA LEYLEKLER, FATSA'DA GÖRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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