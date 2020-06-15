Ordu jandarmasının başarısı Ordu'da Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında son bir yılda asayiş, hırsızlık ve trafik kazalarının azaltılması konusunda büyük başarı sağlandı.

Ordu'da Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında son bir yılda asayiş, hırsızlık ve trafik kazalarının azaltılması konusunda büyük başarı sağlandı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde 2020 yılı Ocak-Haziran ayları arasında meydana gelen asayiş olayları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı. 2020 yılında meydana gelen hırsızlık olayları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 azalırken, aranan şahısların yakalanmasında yüzde 84, aranan araçların yakalanmasında ise yüzde 93 başarı sağlandı. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi çalışmaları kapsamında esrarda 7,5 kat, kenevirde 5 kat artış sağlandı.

Trafik olayları kapsamında ise 2020 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları 2019 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 80, yaralamalı kazalarda yüzde 26, olayların toplamında ise yüzde 27 azalış meydana geldi. - ORDU

Kaynak: İHA