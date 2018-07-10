Ordu İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi, Polis İkna Etti

İntihar girişiminde bulunan kişiyi, polis ikna etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girerek bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna edip aşağı indirdi.

Olay Ünye ilçesinde Niksar caddesinde bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailevi nedenler nedeniyle bunalıma giren Ömer D. (30) binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna girişimi sonrasında Ömer D. ihtihardan vazgeçip çatıdan aşağı indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.