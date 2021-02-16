Ordu ile Giresun'da kar yağışı ulaşım ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı
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Ordu ile Giresun'da kar yağışı ulaşım ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı

16.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:52
Ordu ile Giresun'da kar yağışı ulaşım ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı

Ordu ve Giresun'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu ve Giresun'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde dün gece saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşım ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı.

Bazı ilçelerde 45 santimetreyi bulan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 262 mahalle yolundan 223'ü yeniden açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kalan 39 mahalle yolunun da açılması için 479 iş makinesi ve 550 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Trafo ve iletim hatlarında meydana gelen arızalar sebebiyle 142 mahallede enerji kesintisi yaşandı. YEDAŞ ekipleri, söz konusu arızaları gidermeye çalışıyor.

Öte yandan, kentin önemli turistik alanlarından 530 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışıyla beyaza büründü.

Boztepe'ye çıkanlar eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi, çocuklar da kar topu oynadı. Yöre sakinleri, sahil kesiminde de yağan karın keyfini çıkardı.

Giresun

Giresun'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. 150 rakım üzeri köylerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Halkımız rahat olsun." ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise şu ana kadar ulaşıma kapalı köy yolu bulunmadığı kaydedilerek, ulaşımın aksamaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Giresun-Sivas kara yolundaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları Eğribel Bakımevi yetkilileri, sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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