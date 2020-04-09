Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı
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Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı

Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldıORDU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Giresun, Samsun, Tokat ve Sivas yollarındaki kontrol noktalarında denetimler sürdürülüyor.

09.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:37

Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı

ORDU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Giresun, Samsun, Tokat ve Sivas yollarındaki kontrol noktalarında denetimler sürdürülüyor. Alternatif köy yollarını kullanan bazı sürücülerin kente girmeye çalışması nedeniyle bu yollar da moloz dökülerek kapatıldı.

Ordu'nun da yer aldığı büyükşehirlere, koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bazı sürücülerin navigasyon ile alternatif köy yollarını kullanmaya başladığı, bu sayede yasak olan illere giriş yaptığı belirlendi. Ordu-Giresun, Samsun, Tokat ve Sivas yollarında, kentin giriş ile çıkışlarında jandarma ve polis kontrol noktaları oluşturulurken, buralardan geçemeyen sürücülerin alternatif köy yollarından geçiş yaptığı gözlendi. Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi ile Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı sınır köyü olan Güneyköy köyü geçişindeki yol, moloz dökülerek kapatıldı. Özellikle Ordu'dan Giresun'a karşılıklı geçilen ve şehirler arasında kullanılan bu yolun kapanmasıyla sürücülerin bu kez diğer bağlantı yollarına yöneldiği, aynı çalışmanın oralarda da yapılmaya başlandığı belirtildi.

Güneyköyü sakinlerinden Musa Altun, sürücülerin alternatif geçiş yaptığı köydeki yola taş döküldüğünü ve yolun kapatıldığını belirterek, 'Ekipler kamyonla taş getirip yola döktüler. Daha önceden Ordu-Giresun olunda kontroller vardı. Jandarma ve polis denetimlerini sürdürüyor. Buralarda da denetim vardı ama böyle bir çözüm üretildi. Gelenler geri dönüyorlar, geçiş olmadığı için gidiyorlar. Mahallede ekmek arabası da kapalı yere kadar geliyor, diğer araçlara nakledilip götürülüyor' dedi.

Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı

Kaynak: DHA

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