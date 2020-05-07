Ordu iftar saati: 7 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Ordu iftar saati: 7 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ordu iftar saati: 7 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
07.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:01

Ordu'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 14. gününde Ordu iftar saati sorgulanmaya başladı. Ordu'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 7 Mayıs Perşembe günü Ordu iftar saati kaç? Ordu iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Ordu iftar saatleri…

Ramazan ayının on dördüncü günü nedeniyle Ordu halkı, imsak vakti 03:30'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ordu iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 7 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ordu iftar saati kaçta? İşte, Ordu iftar vakti:

7 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:38

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Buna göre yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hâlde veya yere sağlam bir surette oturmuş ve mafsalları gevşememiş bir haldeyken uyumak abdesti bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 53). Bu bakımdan mesela ulaşım araçlarında oturarak seyahat eden yolcuların, dik otururken koltukta uyumaları durumunda abdestleri bozulmaz.

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