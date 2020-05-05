Ordu iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ordu iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
05.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 05.05.2020 01:01

Ordu'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 12. gününde Ordu iftar saati sorgulanmaya başladı. Ordu'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 5 Mayıs Salı günü Ordu iftar saati kaç? Ordu iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Ordu iftar saatleri…

Ramazan ayının on ikinci günü nedeniyle Ordu halkı, imsak vakti 03:34'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ordu iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 5 Mayıs Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ordu iftar saati kaçta? İşte, Ordu iftar vakti:

5 MAYIS SALI GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:36

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haber
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haber
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Hatice Çarpar Burak Özçivit
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Loris Karius Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Ordu iftar saati: 5 Mayıs 2020 Salı Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 02:22:31. #1.14#
title