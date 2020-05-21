Ordu iftar saati: 21 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Ordu iftar saati: 21 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ordu'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 28. gününde Ordu iftar saati sorgulanmaya başladı. Ordu'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 21 Mayıs Perşembe günü Ordu iftar saati kaç? Ordu iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Ordu iftar saatleri…

Ordu iftar saati: 21 Mayıs 2020 Perşembe Ordu İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
21.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi sekizinci günü nedeniyle Ordu halkı, imsak vakti 03:09'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ordu iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 21 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ordu iftar saati kaçta? İşte, Ordu iftar vakti:

21 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:52

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac, İslam'ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden (Tirmizî, Hac, 4) haccetme imkânına sahip (Kâsânî, Bedâi', II, 120), hür, (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 518) akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 296; Kâsânî, Bedâi', II, 120; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 456). Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez (Müslim, Hac, 412); ancak nafile olarak hac yapabilir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 1). Günümüzdeki kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği hâlde kur'ada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölen kimseler, hacca gitmeye imkân bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz.

Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438). Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler. Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 482). Hacca yazılıp da kur'ada ismi çıkmadığı veya yurtdışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.

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