Ordu için sağanak uyarısı
Ordu ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Ordu ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın Ordu çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
Kaynak: AA
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