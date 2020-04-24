ORDU Hollanda'dan getirilen 312 Türk vatandaşı, Giresun'da gözlem altına alındı Hollanda'dan getirilen 312 Türk vatandaşı, Giresun'da gözlem altına alındıHOLLANDA'da bulunan 312 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Hollanda'dan getirilen 312 Türk vatandaşı, Giresun'da gözlem altına alındı

HOLLANDA'da bulunan 312 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 312 Türk vatandaşı, Hollanda'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Havalimanına getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'da bulunan Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA