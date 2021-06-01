Ordu Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
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Ordu Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ordu Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, uçuşlar yeniden başladı. 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.  


- Yıldız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

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