ORDU HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
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ORDU HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

ORDU HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, uçuşlar yeniden başladı. 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. 

 


- Yıldız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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