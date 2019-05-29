"Ordu harekete geçmeseydi Beşir şimdi iktidarda olacaktı"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, rejimin devrilmesinde ordu kadar halkın da rolü olduğunu söyleyerek, "Ordu ve onun bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri devrimin parçasıdır. Bunlar olmasaydı devrik lider Ömer el-Beşir şimdi iktidarda olacaktı." ifadesini kullandı.

Aşiret ve kabile liderleriyle katıldığı iftarda bir konuşma yapan Daklu, "Değişim için gelen, özgürlük, barış ve adalet isteyen protestoculardan bu taleplerine dönmelerini bekliyoruz. Bu sloganlarına geri dönerlerse iktidarı bugün kendilerine devrederiz" ifadesine yer verdi. AGK Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Bazı devletler adına casusluk yapan şahıslar mevcut. Sudan'ın Suriye ve Libya gibi olması için çabalayan, maddi destek sağlayan devletler var. Takip ediyoruz, elimizde çok fazla dosya bulunuyor. Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin bazı mensupları, hesap vermekten kaçmak için devrimi sahiplendiler. Yolsuzluğa karışmış ancak kendilerini masum göstermeye çalışan bazı kimseler var."

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) çağrısıyla başlayan genel greve değinen Daklu, "Sonuçları ortada, konuşmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

AGK Başkan Yardımcısı Daklu, 2011'den beri silahlı çatışmaların yaşandığı Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde barışı sağlamak için adım atmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

İki günlük grev başlatılmıştı

Sudan'da, aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden ÖDBG'nin çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine baskı amacıyla dün iki günlük genel grev başlatılmıştı.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA