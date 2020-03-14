Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli Ordu-Giresun Havalimanına yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanına yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

Kaynak: AA